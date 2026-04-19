  ВИДЕО. Месси забил 903-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?
19 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:42
ВИДЕО. Месси забил 903-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?

Лионель удачно начал матч против «Колорадо Рэпидс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отметился 903-м голом в карьере.

Аргентинец вышел в стартовом составе на матч против «Колорадо Рэпидз» и уже на 18-й минуте открыл счет.

В спокойном стиле Лионель реализовал пенальти и забил свой седьмой мяч в сезоне.

Месси постепенно приближается к новым бомбардирским вершинам, однако до своего вечного соперника Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету португальца 968 голов.

По теме:
ВИДЕО. Дубль от Месси. Аргентинец забил в огненном матче с 5-ю голами
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2 (пен. 3:4) Финал Кубка Испании. Видео голов
ВИДЕО. Трофей Реалу? Атлетико вновь пропустил в финале Кубка Испании
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 18 апреля 2026, 05:05 2
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение

Игрок может быть готов сменить команду

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2026, 17:49
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Теннис | 18.04.2026, 18:43
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Футбол | 19.04.2026, 00:57
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
