ВИДЕО. Месси забил 903-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?

Легендарный нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отметился 903-м голом в карьере.

Аргентинец вышел в стартовом составе на матч против «Колорадо Рэпидз» и уже на 18-й минуте открыл счет.

В спокойном стиле Лионель реализовал пенальти и забил свой седьмой мяч в сезоне.

Месси постепенно приближается к новым бомбардирским вершинам, однако до своего вечного соперника Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету португальца 968 голов.

