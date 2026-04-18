Итальянец заплакал прям на корте, посвятив победу погибшему другу
Флавио Коболли обыграл в полуфинальном поединке Александра Зверева
Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 16) расплакался после полуфинального матча на турнире ATP 500 в Мюнхене, посвятив победу погибшему другу.
Итальянец одолел действующего чемпиона Александра Зверева (ATP 3) в двух сетах – 6:3, 6:3.
Друг Коболли, 13-летний парень по имени Маттиа, погиб, выпав из окна.
Флавио не сдержал эмоций, сказав: «Каждый розыгрыш, каждый мяч, к которому я прикоснусь, каждый шаг, который я сделаю, я всегда буду думать о тебе. Я буду играть для тебя и буду брать тебя с собой, куда бы я ни пошел. Я помню твою улыбку, когда ты задавал мне вопросы. Ты был жизнерадостным мальчиком, полным энергии.
Я только что закончил матч, и я в шоке... теннисная школа никогда не будет прежней без тебя, но я клянусь, ты никогда не будешь забыт. Я очень тебя люблю».
Flavio Cobolli learned of the tragic passing of one of his close friends from Italy, aged only 13, after his win yesterday.— Bastien Fachan (@BastienFachan) April 18, 2026
'Every point I play, every ball I touch, every step I take, I will think of you,' he posted.
Today, he was overcome with emotion after his semifinal win. pic.twitter.com/fxy7AQmrS1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
