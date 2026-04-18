18 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:42
Итальянец заплакал прям на корте, посвятив победу погибшему другу

Флавио Коболли обыграл в полуфинальном поединке Александра Зверева

Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 16) расплакался после полуфинального матча на турнире ATP 500 в Мюнхене, посвятив победу погибшему другу.

Итальянец одолел действующего чемпиона Александра Зверева (ATP 3) в двух сетах – 6:3, 6:3.

Друг Коболли, 13-летний парень по имени Маттиа, погиб, выпав из окна.

Флавио не сдержал эмоций, сказав: «Каждый розыгрыш, каждый мяч, к которому я прикоснусь, каждый шаг, который я сделаю, я всегда буду думать о тебе. Я буду играть для тебя и буду брать тебя с собой, куда бы я ни пошел. Я помню твою улыбку, когда ты задавал мне вопросы. Ты был жизнерадостным мальчиком, полным энергии.

Я только что закончил матч, и я в шоке... теннисная школа никогда не будет прежней без тебя, но я клянусь, ты никогда не будешь забыт. Я очень тебя люблю».

По теме:
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене
Фиаско Зверева. Действующий чемпион Мюнхена не сумел выйти в финал
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 23:31 3
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане

Марта Костюк и Вероника Подрез продолжают погоню за трофеем

КОСТЮК: «Что поможет в финале? Как минимум, что не играю с первой ракеткой»
Теннис | 18 апреля 2026, 21:11 2
КОСТЮК: «Что поможет в финале? Как минимум, что не играю с первой ракеткой»
КОСТЮК: «Что поможет в финале? Как минимум, что не играю с первой ракеткой»

Марта провела флеш-интервью после выхода в финал турнира WTA 250 в Руане

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 10:28
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18.04.2026, 01:32
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Популярные новости
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
17.04.2026, 20:45 17
Теннис
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
