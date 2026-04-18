  4. ВИДЕО. Партнер украинца. Как вратарь забил на 90+6 минуте в Англии
18 апреля 2026, 20:45 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:03
ВИДЕО. Партнер украинца. Как вратарь забил на 90+6 минуте в Англии

Джек Байкрофт стал героем «Эксетер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Байкрофт

Вратарь «Эксетер Сити» Джек Байкрофт стал героем для своих партнёров в домашнем матче 44-го тура Первой лиги Англии против «Стокпорт Каунти».

Проигрывая со счетом 2:3, Байкрофт подключился к последнему угловому на 90+6-й минуте и забил свой первый мяч в карьере.

Джек выиграл верховую дуэль, точно пробил и вернул ничейный результат на табло – 3:3.

Помимо Байкрофта за «Эксетер Сити» в этом матче забивали Рис Коул и украинец Тимур Тутеров, для которого этот гол стал третьим за клуб.

