ВИДЕО. Партнер украинца. Как вратарь забил на 90+6 минуте в Англии
Джек Байкрофт стал героем «Эксетер Сити»
Вратарь «Эксетер Сити» Джек Байкрофт стал героем для своих партнёров в домашнем матче 44-го тура Первой лиги Англии против «Стокпорт Каунти».
Проигрывая со счетом 2:3, Байкрофт подключился к последнему угловому на 90+6-й минуте и забил свой первый мяч в карьере.
Джек выиграл верховую дуэль, точно пробил и вернул ничейный результат на табло – 3:3.
Помимо Байкрофта за «Эксетер Сити» в этом матче забивали Рис Коул и украинец Тимур Тутеров, для которого этот гол стал третьим за клуб.
ВИДЕО. Партнер украинца. Как вратарь забил на 90+6 минуте в Англии
Exeter City’s goalkeeper, Jack Bycroft, with the bullet header in injury time 🥳 pic.twitter.com/Y8zGqbwFAD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
