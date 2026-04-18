18 апреля свой полуфинальный матч на турнире в Руане проведут Вероника Подрез (WTA 209) – Сорана Кырстя (WTA 26).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Вероника Подрез

Можно уже смело говорить о том, что подрез громко о себе заявила в Руане, ведь уже оказалась в полуфинале, а ведь начала с квалификации, где легко прошла японку Кобори – 6:0, 6:3 и чешку Салкову 6:0, 6:4. В первом круге удалось обыграть Слоан Стивенс, золотое время которой далеко позади. Крайне сложным получился матч против итальянки Элизабетты Коччаретто – 7:6, 4:6, 6:4. В четвертьфинале удалось обыграть еще одного крепкого середняка, британку Кэти Бултер – 6:4, 6:1.

Если Подрез выйдет в финал, есть шанс увидеть украинское дерби, ведь в другом полуфинале Марта Костюк сыграет против Татьяны Марии. Вероника проводит лучший турнир в карьере, возможно, это начало большого прорыва для 19-летней спортсменки.

Сорана Кырстя

Румынская спортсменка хорошо знакома фанатам тенниса, ее знают, как крепкого и неуступчивого середняка, который может создать проблемы любому сопернику. Кырстя перед началом сезона уже объявила о том, что он станет последним в ее карьере, полторы недели назад ей исполнилось 36 лет.

Результаты теннисистки в этом сезоне выглядят солидно, 22 победы в 28 матчах, она выиграла турнир в Клуж-Напока. Кырстя в основном проигрывала соперницам высокого уровня: Гауфф, Соболенко, Андреева, Осака. Этот турнир румынка начала с тяжелой победы над француженкой Ферро – 6:3, 6:7, 7:6. Коротким получился матч против Синь Ю Ван, соперница снялась в первом сете, при счете 5:3 в пользу Кырсти. В четвертьфинале удалось обыграть венгерку Бондар – 7:6, 6:2.

Прогноз

Румынку считают безоговорочным фаворитом предстоящей битвы, что вполне логично. Румынка имеет большой опыт, поэтому ее шансы на успех выглядят лучше. Главное оружие Подрез заключается в молодости и желании побеждать.

Украинка уже привыкла к роли андердога, когда не давит ответственность за результат, точно легче играть. Не думаю, что подрез будет выглядеть безнадежно, ставлю на ее победу с форой +6,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Фора Подрез (+6.5) за 1.66.