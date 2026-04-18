Женская сборная Украины завершила подготовку к матчу 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель сыграют сборные Испании и Украины.

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).

ФОТО. Как женская Украины готовилась к ответственному матчу с Испанией