Динамо, обыграв Зарю, установило новый личный рекорд
Киевляне одержали 8-ю волевую победу над «Зарей» в УПЛ
«Динамо» 8-й раз выиграло у «Зари» в чемпионатах Украины, уступая луганчанам по ходу встречи. И тем самым установило новый личный рекорд. 5 волевых побед бело-синие одержали в гостях и 3 – дома. В истории УПЛ больше камбеков совершил только «Шахтер» в поединках с той же «Зарей» – 9.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все волевые побед Динамо над Зарей в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Тренер Зари
|
Счет
|
1.
|
19.08.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Юрий МАЛЫГИН
|
2:1 (г)
|
2.
|
19.09.2010
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
2:1 (г)
|
3.
|
25.02.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
2:1 (г)
|
4.
|
04.03.2018
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
3:2 (д)
|
5.
|
03.04.2019
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
3:2 (г)
|
6.
|
13.06.2020
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Виктор СКРИПНИК
|
3:1 (г)
|
7.
|
16.07.2020
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Виктор СКРИПНИК
|
3:1 (д)
|
8.
|
17.04.2026
|
Игорь КОСТЮК
|
Виктор СКРИПНИК
|
3:1 (д)
Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником
|
ВП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
9
|
Шахтер
|
Заря
|
01.11.2008
|
3:1 (д)
|
10.11.2024
|
3:1 (д)
|
8
|
Динамо
|
Заря
|
19.08.2006
|
2:1 (г)
|
17.04.2026
|
3:1 (д)
|
7
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
04.05.2023
|
2:1 (г)
|
6
|
Черноморец
|
Металлург З
|
11.09.1992
|
3:2 (г)
|
26.05.2009
|
2:1 (д)
|
6
|
Шахтер
|
Днепр
|
20.04.1999
|
2:1 (г)
|
28.09.2012
|
2:1 (д)
|
6
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
20.10.1999
|
2:1 (г)
|
19.10.2013
|
3:1 (г)
|
6
|
Динамо
|
Карпаты
|
04.06.2000
|
3:2 (г)
|
11.03.2016
|
2:1 (г)
|
6
|
Шахтер
|
Ворскла
|
20.09.1998
|
7:3 (д)
|
11.08.2018
|
4:1 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
