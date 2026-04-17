Динамо, обыграв Зарю, установило новый личный рекорд

Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 22:28 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:33
ФК Динамо

«Динамо» 8-й раз выиграло у «Зари» в чемпионатах Украины, уступая луганчанам по ходу встречи. И тем самым установило новый личный рекорд. 5 волевых побед бело-синие одержали в гостях и 3 – дома. В истории УПЛ больше камбеков совершил только «Шахтер» в поединках с той же «Зарей» – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые побед Динамо над Зарей в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Динамо

Тренер Зари

Счет

1.

19.08.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Юрий МАЛЫГИН

2:1 (г)

2.

19.09.2010

Валерий ГАЗЗАЕВ

Анатолий ЧАНЦЕВ

2:1 (г)

3.

25.02.2017

Сергей РЕБРОВ

Юрий ВЕРНИДУБ

2:1 (г)

4.

04.03.2018

Александр ХАЦКЕВИЧ

Юрий ВЕРНИДУБ

3:2 (д)

5.

03.04.2019

Александр ХАЦКЕВИЧ

Юрий ВЕРНИДУБ

3:2 (г)

6.

13.06.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Виктор СКРИПНИК

3:1 (г)

7.

16.07.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Виктор СКРИПНИК

3:1 (д)

8.

17.04.2026

Игорь КОСТЮК

Виктор СКРИПНИК

3:1 (д)

Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником

ВП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

9

Шахтер

Заря

01.11.2008

3:1 (д)

10.11.2024

3:1 (д)

8

Динамо

Заря

19.08.2006

2:1 (г)

17.04.2026

3:1 (д)

7

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

04.05.2023

2:1 (г)

6

Черноморец

Металлург З

11.09.1992

3:2 (г)

26.05.2009

2:1 (д)

6

Шахтер

Днепр

20.04.1999

2:1 (г)

28.09.2012

2:1 (д)

6

Шахтер

Мариуполь

20.10.1999

2:1 (г)

19.10.2013

3:1 (г)

6

Динамо

Карпаты

04.06.2000

3:2 (г)

11.03.2016

2:1 (г)

6

Шахтер

Ворскла

20.09.1998

7:3 (д)

11.08.2018

4:1 (д)
