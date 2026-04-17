Динамо, обыграв Зарю, установило новый личный рекорд

«Динамо» 8-й раз выиграло у «Зари» в чемпионатах Украины, уступая луганчанам по ходу встречи. И тем самым установило новый личный рекорд. 5 волевых побед бело-синие одержали в гостях и 3 – дома. В истории УПЛ больше камбеков совершил только «Шахтер» в поединках с той же «Зарей» – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые побед Динамо над Зарей в чемпионатах Украины

Дата Тренер Динамо Тренер Зари Счет 1. 19.08.2006 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Юрий МАЛЫГИН 2:1 (г) 2. 19.09.2010 Валерий ГАЗЗАЕВ Анатолий ЧАНЦЕВ 2:1 (г) 3. 25.02.2017 Сергей РЕБРОВ Юрий ВЕРНИДУБ 2:1 (г) 4. 04.03.2018 Александр ХАЦКЕВИЧ Юрий ВЕРНИДУБ 3:2 (д) 5. 03.04.2019 Александр ХАЦКЕВИЧ Юрий ВЕРНИДУБ 3:2 (г) 6. 13.06.2020 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Виктор СКРИПНИК 3:1 (г) 7. 16.07.2020 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Виктор СКРИПНИК 3:1 (д) 8. 17.04.2026 Игорь КОСТЮК Виктор СКРИПНИК 3:1 (д)

Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником