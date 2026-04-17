Реал U-19 – ПСЖ U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

17 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала играют Реал Мадрид U-19 и французский ПСЖ U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За мадридский Реал U-19 выступает украинский голкипер Илья Волошин.

В другом полуфинале в 15:00 играют: португальская Бенфика U-19 и бельгийский Брюгге U-19.

Финал пройдет там же, в швейцарской Лозанне, 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

15:00. Бенфика U-19 (Португалия) – Брюгге U-19 (Бельгия)

19:45. Реал Мадрид U-19 (Испания) – ПСЖ U-19 (Франция)

Реал U-19 – ПСЖ U-19. Полуфинал ЮЛУ.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

