АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Видео голов и обзор (обновляется)

Нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер» встретились в четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.

Местом проведения поединка стала арена «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке подопечные Арды Турана розгромили нидерландского соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.

Лига конференций, 1/4 финала. 16 апреля

Второй матч

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 0:0 (обновляется)

Видео голов: