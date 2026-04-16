«Это слишком». Лунин отреагировал на скандальное удаление Камавинга
Украинский вратарь Реала дал оценку действиям арбитра
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал удаление своего одноклубника Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4).
На 86-й минуте встречи 23-летний хавбек «сливочных» получил второе предупреждение за то, что после своего фола взял мяч в руки и несколько секунд не отдавал его соперникам.
Уже после матча журналисты попросили Лунина, покидавшего мюнхенский стадион «Альянц Арену», прокомментировать этот эпизод. В ответ Андрей коротко заявил: «Слишком большое преувеличение (момента со стороны арбитра – прим.)»
Real Madrid players on Camavinga's red card
Rüdiger: "I prefer not to speak"
Lunin: "Too much of an exaggeration."
Militão: "I think it was unfair."
Bellingham: "That’s impossible to call a red card, it’s a joke."
