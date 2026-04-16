  4. «Это слишком». Лунин отреагировал на скандальное удаление Камавинга
16 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 16 апреля 2026, 10:40
«Это слишком». Лунин отреагировал на скандальное удаление Камавинга

Украинский вратарь Реала дал оценку действиям арбитра

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал удаление своего одноклубника Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4).

На 86-й минуте встречи 23-летний хавбек «сливочных» получил второе предупреждение за то, что после своего фола взял мяч в руки и несколько секунд не отдавал его соперникам.

Уже после матча журналисты попросили Лунина, покидавшего мюнхенский стадион «Альянц Арену», прокомментировать этот эпизод. В ответ Андрей коротко заявил: «Слишком большое преувеличение (момента со стороны арбитра – прим.)»

Мануэль НОЙЕР: «Это был большой вечер Лиги чемпионов»
«Где он был?» Испанский журналист резко оценил игру Лунина с Баварией
Арбелоа готов уйти из Реала после поражения от Баварии в Лиги чемпионов
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Читай правила, скамеечник, и не будешь удивляться. почему арбитры удаляют игроков.... Это тебе на колхозный футбол, где судья со страшного бодуна , мог творить на поле все что угодно... Прошли те времена, когда на полях Европы процветал судейский беспредел.
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
