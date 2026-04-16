  Фиаско галактических. Определены полуфиналы Кубка чемпионов КОНКАКАФ
16 апреля 2026, 09:59 | Обновлено 16 апреля 2026, 10:15
Фиаско галактических. Определены полуфиналы Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Украинец Артем Смоляков вместе с Лос-Анджелес вышел в 1/2 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертьфинальная стадия Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2026 подарила несколько интересных результатов и определила полуфиналистов турнира.

Главным событием стало фиаско Лос-Анджелес Гэлакси. Известный американский клуб провалил двухматчевое противостояние с мексиканской Толукой. После поражения 2:4 в первой игре Гэлакси были разгромлены дома 0:3 и вылетели из турнира.

В то же время Лос-Анджелес выбил действующего победителя турнира – мексиканский Крус Асуль (3:0, 1:1). Украинский защитник LAFC Артем Смоляков весь матч оставался в запасе.

Американский Нэшвилл прошел мексиканский Клуб Америка (0:0 и 1:0). Еще один представитель США, Сиэтл Саундерс, был близок к камбеку против УАНЛ Тигрес, выиграв ответный матч (3:1), однако уступил по правилу гола на чужом поле (0:2 в первой игре), и дальше прошел мексиканский клуб.

Таким образом, в полуфинал пробились два клуба из MLS и два из Мексики. В 1/2 финала 28/30 апреля и 5/7 мая сыграют: Лос-Анджелес (США) – Толука (Мексика), Нэшвилл (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика). Финал турнира запланирован на 30 мая.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026

🔹 1/4 финала. Ответные матчи, 15–16 апреля 2026

15.04. 04:00. Крус Асуль (Мексика) – Лос-Анджелес (США) – 1:1 (первый матч – 0:3)

15.04. 06:30. Клуб Америка (Мексика) – Нэшвилл (США) – 0:1 (первый матч – 0:0)

16.04. 04:00. Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Толука (Мексика) – 0:3 (первый матч – 2:4)

16.04. 06:30. Сиэтл Саундерс (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 3:1 (первый матч – 0:2)

🔹 Результаты 1/4 финала

🔹 Пары 1/2 финала, 28/30 апреля и 5/7 мая

Лос-Анджелес (США) – Толука (Мексика)

УАНЛ Тигрес (Мексика) – Нэшвилл (США)

🔹 Видеообзор матчей

Лига чемпионов КОНКАКАФ Лос-Анджелес Гэлакси Толука Сиэтл Саундерс УАНЛ Тигрес Артем Смоляков Крус Асуль Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико Нэшвилл (MLS)
Николай Степанов
Відмініть то правило голу на чужому полі для всього футболу, а не вибірково.
