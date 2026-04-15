Лига чемпионов15 апреля 2026, 23:58 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:49
ВИДЕО. Как Бавария прибила Реал и Лунина двумя голами в конце матча
Забили Диас и Олисе
«Бавария» забила два гола «Реалу» в конце четвертьфинального матча Лиги чемпионов в Мюнхене.
На 89-й минуте счет в матче 3:3 сделал Луис Диас. Победу хозяевам принес Олисе на 89-й минуте.
Матч проходит в Мюнхене под руководством арбитра Славко Винчича.
Напомним, первая встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 2:1.
ГОЛ! Диас, 89, мин, 3:3!
ГОЛ! Олисе, 90+4, мин, 4:3!
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2026, 00:38 0
Алексия Путельяс выглядит потрясающе...
Футбол | 15 апреля 2026, 09:13 38
Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича
Футбол | 15.04.2026, 23:59
Футбол | 15.04.2026, 09:56
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Популярные новости
14.04.2026, 13:13 10
14.04.2026, 07:39 93
15.04.2026, 00:02 22
14.04.2026, 06:12 16
14.04.2026, 20:17 1
15.04.2026, 00:05 56
14.04.2026, 08:32 42
15.04.2026, 06:23 2