Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Реал

В среду, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «Реалу» необходимо отыграться, чтобы пробиться в полуфинал.

В стартовом составе «сливочных» играет Андрей Лунин.

Лига чемпионов. Четвертьфинал.

Бавария – Реал – 1:2
Голы: Павлович, 6 – Гюлер, 1, 29.

ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!

ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!

ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!

По теме:
ВИДЕО. Шедевр от Гюллера, ответ от Кейна. Забили уже 4 гола
Реал забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Бавария пропустила
ВИДЕО. Бурное начало, ошибка вратаря. Реал и Бавария обменялись голами
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 09:56 10
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины

Мальдера может вернуться в главную команду страны

Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
Футбол | 15 апреля 2026, 21:09 0
Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан

Пауло Дибала может не получить продление контракта в «Роме»

Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15.04.2026, 08:48
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
