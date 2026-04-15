Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В среду, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».
Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «Реалу» необходимо отыграться, чтобы пробиться в полуфинал.
В стартовом составе «сливочных» играет Андрей Лунин.
Лига чемпионов. Четвертьфинал.
Бавария – Реал – 1:2
Голы: Павлович, 6 – Гюлер, 1, 29.
ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!
ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!
ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!
