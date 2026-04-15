В среду, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «Реалу» необходимо отыграться, чтобы пробиться в полуфинал.

В стартовом составе «сливочных» играет Андрей Лунин.

Лига чемпионов. Четвертьфинал.

Бавария – Реал – 1:2

Голы: Павлович, 6 – Гюлер, 1, 29.

ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!

ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!

ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!