Испания15 апреля 2026, 00:17
191
0
4-й успешнейший сезон Рэшфорда. Сколько результативных действий по Барсу?
Вспомним результативность Рэшфорда в каждом клубном сезоне его карьеры
Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд проводит один из своих самых успешных сезонов на клубном уровне по количеству результативных действий.
На счету англичанина 25 голевых действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах, по данным Transfermarkt.
Лишь в трех из своих 10 сезонов в составе «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд отмечался большим количеством результативных действий: 2022/23 (42), 2020/21 (39) и 2019/20 (34).
Количество результативных действий Маркуса Рэшфорда в каждом сезоне, по данным Transfermarkt:
- 42 – 2022/23 (Манчестер Юнайтед)
- 39 – 2020/21 (Манчестер Юнайтед)
- 34 – 2019/20 (Манчестер Юнайтед)
- 25 – 2025/26 (Барселона)
- 22 – 2018/19 (Манчестер Юнайтед)
- 22 – 2017/18 (Манчестер Юнайтед)
- 20 – 2024/25 (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла)
- 18 – 2016/17 (Манчестер Юнайтед)
- 14 – 2023/24 (Манчестер Юнайтед)
- 10 – 2015/16 (Манчестер Юнайтед)
- 7 – 2021/22 (Манчестер Юнайтед)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
13.04.2026, 13:59
14.04.2026, 06:30 14
13.04.2026, 15:10 14
13.04.2026, 09:57 7
13.04.2026, 14:23 9
13.04.2026, 21:20
13.04.2026, 10:42 17
13.04.2026, 00:02