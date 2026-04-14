Лига чемпионов14 апреля 2026, 22:16 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:41
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Мадрид) (Испания) и «Барселона» (Испания).
Матч проходит на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Лига чемпионов 2025/26. 1/4 финала, ответный матч, 14 апреля
Атлетико – Барселона – 1:2 (первый матч – 2:0) (обновляется)
Голы: Лукман, 31 – Ямаль, 4, Торрес, 24
