  Назван арбитра на поединок четвертьфинала ЛК АЗ – Шахтер
15 апреля 2026, 07:51
438
0

Назван арбитра на поединок четвертьфинала ЛК АЗ – Шахтер

Поединок рассудить бригада в главе со Свеном Яблонски

15 апреля 2026, 07:51 |
438
0
Назван арбитра на поединок четвертьфинала ЛК АЗ – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Яблонски

В УЕФА назвали арбитров, который рассудят ответный четвертьфинал Лиги конференций между АЗ Алкмарр и «Шахтером».

Поединок пройдет на «АЗ-Стадион» в Алкмааре. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Работать на матче будет немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистентами главного арбитра станут Эдуард Байтингер и Лассе Кословски, а четвертым арбитром будет Хорв Осмерс.

С VAR будут работать Беньямин Бранд и его ассистент Роберт Шродер.

Ранее Дарио Срна назвал троих футболистов, которых потерял «Шахтер».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
