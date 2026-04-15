Назван арбитра на поединок четвертьфинала ЛК АЗ – Шахтер

В УЕФА назвали арбитров, который рассудят ответный четвертьфинал Лиги конференций между АЗ Алкмарр и «Шахтером».

Поединок пройдет на «АЗ-Стадион» в Алкмааре. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Работать на матче будет немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистентами главного арбитра станут Эдуард Байтингер и Лассе Кословски, а четвертым арбитром будет Хорв Осмерс.

С VAR будут работать Беньямин Бранд и его ассистент Роберт Шродер.

Ранее Дарио Срна назвал троих футболистов, которых потерял «Шахтер».