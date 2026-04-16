Источник: у Динамо есть внутренние проблемы

Бывший украинский нападающий Виктор Олейник поделился своими мыслями о поражении «Динамо» от «Металлиста 1925».

– Матч «Металлиста 1925» с «Динамо» стал главной сенсацией тура. Киевляне, похоже, уже не претендуют на медали и даже рискуют остаться без еврокубков, если «Металлист 1925» продолжит набирать очки, а «Динамо» провалится в Кубке Украины. Философия Игоря Костюка перестала работать, или проблема глубже? Что сегодня не так с игрой «Динамо»?

– Я думаю, что проблема глубже. Костюк неоднократно доказал: он умеет работать, особенно с молодежью. Его футболисты, которые играют, показывают результат. И я думаю, что там, скорее всего, что-то внутри команды происходит, что-то такое творится... Потому что такой клуб с такой школой должен играть по-другому.