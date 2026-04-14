Арне СЛОТ: «Задача усложнена, но невозможна»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:2):

«В этом сезоне мы уже не раз доказывали, что в важных матчах способны показать великолепную игру. Мы верим, что завтра сможем сделать что-то экстраординарное, но чтобы достичь этого, нам придется проявить себя с лучшей стороны, ведь мы играем против чемпионов Европы. Это усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой.

Мы должны найти идеальный баланс между атакой и владением мячом. Нужно сделать много вещей правильно, прежде чем нападающие смогут атаковать. Завтра сойдутся две команды, и обе хотели бы много владеть мячом. В прошлый раз они владели мячом 70% времени, так что это первое, что нам нужно изменить завтра.

Я думаю, что Нгумоха может справиться с матчами такого масштаба, потому что благодаря своему характеру он не отвлекается. Все, кто знает его историю, знают, что уже много лет на него возлагают большие надежды, но он всегда мог сосредоточиться на футболе и становиться лучше.

Как написано на вывеске в нашем туннеле, это «Энфилд». Это наш стадион, это наши болельщики, и мы знаем, что возможно в такие вечера, если игра команды «Ливерпуля» создает возможность для того, чтобы все сложилось как на поле, так и за его пределами.

Мы должны играть в стиле «Ливерпуля» — демонстрировать желание от первого до последнего свистка, безжалостно бороться и, надеемся, показывать тот футбол, который нужен в таких случаях. Мы знаем, какие ингредиенты нужны, нам просто нужно их добавить и посмотреть, куда это нас приведет».

Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.