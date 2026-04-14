  4. Подстригут газон. УЕФА ответила Барселоне на жалобы перед матчем ЛЧ
14 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 14 апреля 2026, 14:56
Подстригут газон. УЕФА ответила Барселоне на жалобы перед матчем ЛЧ

Ассоциация пытается снизить градус конфликта

Getty Images/Global Images Ukraine

Представители УЕФА отреагировали на претензии главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика к состоянию газона на «Метрополитано» в Мадриде перед ответным матчем против «Атлетико».

Немецкий специалист перед тренировкой обратил внимание на чрезмерную сухость и завышенную высоту газона. Тренер не только выразил недовольство, но и продемонстрировал это представителям УЕФА.

Европейская ассоциация снизила градус возможного конфликта и предложила дальнейший вариант развития событий: УЕФА провела совещание с функционерами клубов и проведет ревизию состояния газона.

Если предположения Флика о возможном нарушении протокола по состоянию газона на «Метрополитано» подтвердятся, УЕФА готова урегулировать ситуацию и подстричь траву до надлежащего уровня.

Матч в Мадриде между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля в 22:00. Первая встреча завершилась поражением каталонцев (0:2).

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
