Решение принято. Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации британских СМИ, нападающий покинет «Рому» после непростого сезона.

Главной проблемой для украинца стали травмы, из-за которых он не смог в полной мере проявить себя в Серии А. В то же время ранее Довбик ярко заявил о себе в составе «Жироны», где отличился 35 результативными действиями в 41 матче.

Интерес к нападающему проявляет «Эвертон», который пытался подписать его еще зимой. Теперь английский клуб может вернуться к этому варианту, ведь считает украинца качественным усилением атаки.