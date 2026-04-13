Решение принято. Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Артем может перейти к Виталию Миколенко в «Эвертон»
Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации британских СМИ, нападающий покинет «Рому» после непростого сезона.
Главной проблемой для украинца стали травмы, из-за которых он не смог в полной мере проявить себя в Серии А. В то же время ранее Довбик ярко заявил о себе в составе «Жироны», где отличился 35 результативными действиями в 41 матче.
Интерес к нападающему проявляет «Эвертон», который пытался подписать его еще зимой. Теперь английский клуб может вернуться к этому варианту, ведь считает украинца качественным усилением атаки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Перейде, тоді й пишіть.
Задовбали.......