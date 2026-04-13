Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Италия
13 апреля 2026, 23:32
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации британских СМИ, нападающий покинет «Рому» после непростого сезона.

Главной проблемой для украинца стали травмы, из-за которых он не смог в полной мере проявить себя в Серии А. В то же время ранее Довбик ярко заявил о себе в составе «Жироны», где отличился 35 результативными действиями в 41 матче.

Интерес к нападающему проявляет «Эвертон», который пытался подписать его еще зимой. Теперь английский клуб может вернуться к этому варианту, ведь считает украинца качественным усилением атаки.

По теме:
Артем Довбик Эвертон трансферы АПЛ трансферы Серии A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Goodison news
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сьогодні в Евертон, завтра в Наполі, післязавтра в Трабзонспор.....
Перейде, тоді й пишіть.
Задовбали.......
Ответить
0
Нарешті, воно нарешті ухвалено!!! )) 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем