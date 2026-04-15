Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь МЕДИНСКИЙ: «Думаю, это большее стечение обстоятельств»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2026, 23:33
136
0

Игорь МЕДИНСКИЙ: «Думаю, это большее стечение обстоятельств»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Вереса»

15 апреля 2026, 23:33 |
136
0
Игорь МЕДИНСКИЙ: «Думаю, это большее стечение обстоятельств»
ФК Оболонь Киев. Игорь Мединский

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:2) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Игорь, сегодня матч оказался непростым и, кажется, моментов было немного. Насколько это совпадает с вашим видением игры?

– Как и ожидалось, матч был тяжелым и непростым. Я считаю, что это была игра на шесть очков, ведь мы соседи в турнирной таблице. Конечно, хотелось лучшего результата, но, на мой взгляд, игра была плюс-минус равной и во многом – до забитого гола. «Верес» свой момент реализовал, а мы – нет. Думаю, если бы использовали свои возможности, могли бы переломить ход игры в свою пользу. Но есть то, что есть. Благодарен команде за самоотдачу и борьбу – мы не сдавались и хотели добиться результата.

– В этом сезоне команда пока не набирает очки на выезде, тогда как дома результаты лучше. Это закономерность или стечение обстоятельств?

– Думаю, это скорее стечение обстоятельств. Мы одинаково готовимся ко всем матчам. Но фактор домашнего поля всегда имеет значение – поддержка трибун, привычный стадион. Мы видели, как сегодня поддерживали «Верес». Конечно, дома нам комфортнее, когда нас гонят вперед наши болельщики. Но это не оправдание – нужно выходить на каждый матч и отдавать максимум. Думаю, если будем бороться в каждой игре до конца, футбол нас за это вознаградит очками.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь Игорь Мединский
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем