Игорь МЕДИНСКИЙ: «Думаю, это большее стечение обстоятельств»

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:2) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Игорь, сегодня матч оказался непростым и, кажется, моментов было немного. Насколько это совпадает с вашим видением игры?

– Как и ожидалось, матч был тяжелым и непростым. Я считаю, что это была игра на шесть очков, ведь мы соседи в турнирной таблице. Конечно, хотелось лучшего результата, но, на мой взгляд, игра была плюс-минус равной и во многом – до забитого гола. «Верес» свой момент реализовал, а мы – нет. Думаю, если бы использовали свои возможности, могли бы переломить ход игры в свою пользу. Но есть то, что есть. Благодарен команде за самоотдачу и борьбу – мы не сдавались и хотели добиться результата.

– В этом сезоне команда пока не набирает очки на выезде, тогда как дома результаты лучше. Это закономерность или стечение обстоятельств?

– Думаю, это скорее стечение обстоятельств. Мы одинаково готовимся ко всем матчам. Но фактор домашнего поля всегда имеет значение – поддержка трибун, привычный стадион. Мы видели, как сегодня поддерживали «Верес». Конечно, дома нам комфортнее, когда нас гонят вперед наши болельщики. Но это не оправдание – нужно выходить на каждый матч и отдавать максимум. Думаю, если будем бороться в каждой игре до конца, футбол нас за это вознаградит очками.