Рейтинг WTA. Снигур выпала из топ-100, Калинина близка к первой сотни

13 апреля 2026, 15:12
Марта Костюк опустилась на 28-ю позицию, Александра Олейникова – на 70-ю

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 апреля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступали за сборные в Кубке Билли Джин Кинг, а также сыграли на турнире WTA 500 в Линце.

Победительница пятисотника стала Мирра Андреева, которая поднялась на девятое место. Виктория Мбоко опустилась на 10-ю строчку.

Больше изменений в первой десятке не произошло. Первой ракеткой является Арина Соболенко, далее идут Елена Рыбакина, Коко Гауфф, Ига Свентек и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова выступали за сборную Украины в КБДК, поэтому очков в рейтинг WTA не заработали.

Свитолина осталась на седьмом месте, Марта Костюк опустилась на 28-ю позицию, Александра Олейникова – на 70-ю.

Дарья Снигур выпала из топ-100 – она идет на 101-м месте. Ангелина Калинина близка к возвращению в первую сотню – 107-я строчка.

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
ФОТО. Как звезды украинского спорта праздновали Пасху
Определена чемпионка турнира WTA 500 в Линце
Экс-третья ракетка. Подрез получила соперницу в 1/16 финала WTA 250 в Руане
рейтинг WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Мария Боузкова Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 апреля 2026, 11:00 49
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Определяющий матч в чемпионской гонке

СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»
Теннис | 13 апреля 2026, 03:16 1
СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»
СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»

Янник обратился к Алькарасу на церемонии награждения

Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13.04.2026, 09:21
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Футбол | 12.04.2026, 16:12
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13.04.2026, 09:01
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Популярные новости
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
12.04.2026, 15:34
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 18
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 8
Футбол
