ЛНЗ – Шахтер. Битва за чемпионство? Видео голов и обзор матча (обноляется)

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 баллов. В предыдущем туре подопечные Пономарева разгромили на выезде криворожский «Кривбасс» (3:0).

«Шахтер» разместился на второй позиции, имея в своем активе 50 пунктов. В последнем матче чемпионата «горняки» на домашней арене одолели львовский «Рух» – 3:0.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 13 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 1:2 (обновляется)

Голы: Горин, 28 – Рябов, 11 (автогол), Эгиналду, 34

ГОЛ, 0:1! Рябов, 11 мин (автогол)

ГОЛ, 1:1! Горин, 28 мин

ГОЛ, 1:2! Эгиналду, 34 мин