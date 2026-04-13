Сборная Украины может получить шанс сыграть на ЧМ-26 после фиаско от Швеции

13 апреля 2026, 22:17 | Обновлено 13 апреля 2026, 23:09
Сборная Украины неожиданно сохраняет теоретические шансы попасть на чемпионат мира-2026, несмотря на вылет из плей-офф. Ситуация может измениться в случае возможного отстранения сборной Ирана.

Причиной такого сценария называют политические факторы и напряженные отношения с США – одним из хозяев турнира.

В случае исключения Ирана ФИФА может организовать дополнительный мини-турнир. Среди возможных участников источник называет сборную Украины, а также сборную Италии и представителей Азии.

На данный момент никаких официальных решений нет, и «сине-желтые» остаются вне турнира после поражения от сборной Швеции (1:3).

По теме:
Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
ФИФА сборная Италии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13 апреля 2026, 06:23 0
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер

Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд

«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
Футбол | 13 апреля 2026, 22:52 0
«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда

Рон Янс отметил игру Артема Степанова в матче с Телстаром

Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13.04.2026, 09:01
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 13.04.2026, 20:23
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
БРЕД
Аби що! Повна фігня! Італія вище нас у рейтингу. Тому "пиво закінчилось, банкет було завершено ще 26 березня"
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
13.04.2026, 00:40 18
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
