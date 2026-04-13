Сборная Украины может получить шанс сыграть на ЧМ-26 после фиаско от Швеции
Сборная Украины неожиданно сохраняет теоретические шансы попасть на чемпионат мира-2026, несмотря на вылет из плей-офф. Ситуация может измениться в случае возможного отстранения сборной Ирана.
Причиной такого сценария называют политические факторы и напряженные отношения с США – одним из хозяев турнира.
В случае исключения Ирана ФИФА может организовать дополнительный мини-турнир. Среди возможных участников источник называет сборную Украины, а также сборную Италии и представителей Азии.
На данный момент никаких официальных решений нет, и «сине-желтые» остаются вне турнира после поражения от сборной Швеции (1:3).
