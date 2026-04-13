  4. В Заре предупредили Динамо перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги
13 апреля 2026, 12:21
Форвард луганской «Зари» Игорь Горбач поделился мыслями перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», цвета которого он защищал раньше.

– Уже в пятницу у вас игра против «Динамо». Насколько она для тебя особенная, учитывая, что это твоя бывшая команда?

– «Динамо – принципиальный соперник для меня, мой родной клуб, из которого я перешел в «Зарю». Для меня будет честью сыграть против них. Хочется выйти на поле и доказать игрой, что киевский клуб ошибся, продав меня.

– По силам ли вам обыграть нынешнее «Динамо»?

– Думаю, сейчас все команды примерно равны – каждый может обыграть каждого. Для «Динамо» матч с нами точно не будет легким. Мы выйдем на поле с единственной целью – играть на победу, – рассказал Горбач.

Нападающий луганского клуба провел 12 матчей в нынешнем сезоне, в которых отличился двумя результативными передачами. Горбач перебрался в «Зарю» в марте 2025 года за 200 тысяч евро.

Что творится в Черкассах? ЛНЗ и Шахтер забили четыре гола за первый тайм
ЛНЗ – Шахтер. Битва за чемпионство? Видео голов и обзор матча (обноляется)
ВИДЕО. ЛНЗ сравнял счет, но ассист Ризныка помог Шахтеру снова выйти вперед
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13 апреля 2026, 08:01 11
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер

В предстоящем поединке встретятся первая и вторая команды текущего чемпионата

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13 апреля 2026, 00:40 16
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Футбол | 13.04.2026, 10:45
Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Футбол | 12.04.2026, 18:47
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13.04.2026, 09:21
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
