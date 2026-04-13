В Заре предупредили Динамо перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги
Игорь Горбач уверен, что луганская команда сделает все возможное, чтобы одолеть «бело-синих»
Форвард луганской «Зари» Игорь Горбач поделился мыслями перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», цвета которого он защищал раньше.
– Уже в пятницу у вас игра против «Динамо». Насколько она для тебя особенная, учитывая, что это твоя бывшая команда?
– «Динамо – принципиальный соперник для меня, мой родной клуб, из которого я перешел в «Зарю». Для меня будет честью сыграть против них. Хочется выйти на поле и доказать игрой, что киевский клуб ошибся, продав меня.
– По силам ли вам обыграть нынешнее «Динамо»?
– Думаю, сейчас все команды примерно равны – каждый может обыграть каждого. Для «Динамо» матч с нами точно не будет легким. Мы выйдем на поле с единственной целью – играть на победу, – рассказал Горбач.
Нападающий луганского клуба провел 12 матчей в нынешнем сезоне, в которых отличился двумя результативными передачами. Горбач перебрался в «Зарю» в марте 2025 года за 200 тысяч евро.
