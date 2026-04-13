Шанс для Италии. УЕФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана
В мини-турнире смогут принять участие две европейские и две азиатские сборные
В ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, который может открыть дополнительный путь на чемпионат мира 2026 в случае потенциального неучастия сборной Ирана.
Причиной стала неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако Иран сейчас оказался в сложной политической и ситуацией безопасности. По данным СМИ, в ФИФА рассматриваются сценарии замены команды или организации дополнительного отборочного турнира.
По информации из обсуждений в ФИФА, один из вариантов предусматривает мини-турнир с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии. Победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.
Источники отмечают, что в таком сценарии среди европейских претендентов может фигурировать и сборная Италии, которая не смогла квалифицироваться через стандартный европейский отбор.
Ранее сообщалось, что по действующей логике ФИФА – в случае отказа или исключения команды место обычно передается представителям той же конфедерации, а не европейским сборным. Поэтому участие Италии в таком плей-офф не является гарантированным вариантом.
Вопрос участия Ирана в ЧМ-2026 остается открытым из-за политической напряженности и вопросов безопасности, связанных с проведением матчей. Эта команда квалифицировалась в групповой этап, однако окончательное решение об участии еще не принято. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай отказа команды.
🚨 Italy could have one last chance to play at the 2026 World Cup. 🌍🇮🇹🤯— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 12, 2026
FIFA are considering a potential playoff in case of non-participation by Iran in the World Cup. 🇮🇷
The playoff could involve:
🔸Two countries from the European zone
🔸Two countries from the Asian zone… pic.twitter.com/tYmSzAGCev
