Игрок Ман Сити отреагировал на фиаско Арсенала: «Борьба за продолжается»

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ после уверенной победы над «Челси» (3:0) и осечки лидера «Арсенала» в матче с «Борнмутом» (1:2).

Отставание «горожан» от «канониров» сократилось до шести очков, а уже в следующем туре команды встретятся в очном противостоянии, которое может либо решить судьбу титула, либо еще больше обострить интригу.

«Я смотрел матч «Арсенала», и когда увидел их поражение, понял, что Премьер-лига действительно очень непредсказуема. Мы также были сосредоточены на своей игре. Победить здесь – это не что-то само собой разумеющееся, поэтому то, что нам это удалось сегодня, – это нечто исключительное.

Продолжается ли чемпионская гонка? Я был бы сумасшедшим, если бы не верил. Я верю, что борьба продолжается. Впереди у нас важный матч, мы хорошо восстановимся и с нетерпением ждем его.

Они выйдут с большим желанием. Они не хотят просто отдать это нам, поэтому мы должны пойти и взять свое. Поверьте, мы будем хорошо подготовлены.

Является ли матч против «Арсенала» решающим в борьбе за титул? Думаю, да. Если выиграешь эту игру – это мощный удар по ним. Если проиграешь – все будет в их руках, и нам придётся ждать их осечки. Но если выиграем – все будет в наших руках, и я предпочитаю именно это», – заявил Доку.