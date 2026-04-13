В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Сандерленд» и «Тоттенхэм».

Матч прошел в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Этот матч стал первым для нового тренера «шпор» Роберто Де Дзерби.

Английская Премьер-лига 2025/26. 32-й тур, 12 апреля

Сандерленд – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Мукиеле, 61

