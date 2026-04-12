  4. ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик
12 апреля 2026, 19:15
786
1

ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик

«Арсенал» летит в пике и может остаться без трофеев

12 апреля 2026, 19:15 |
786
1 Comments
ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Три недели назад «Арсенал» имел шансы выиграть четыре трофея по итогам сезона, но проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, вылетел из Кубка Англии от «Саутгемптона» из Чемпионшипа, а в субботу, 11 апреля дома умудрился уступить «Борнмуту» (1:2).

Футболисты Микеля Артеты опережают «Манчестер Сити» на девять очков, но соперник может их настичь, если выиграет два матча, которые в запасе, а также очный поединок.

Случайно или нет, но сотрудник лондонского клуба, ведущий страницу в сети Х, в сообщении о счете матча так обрезал рекламный щит на стадионе «Эмирейтс», что получилось «Добро пожаловать в дом задницы».

Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Арсенал Лондон
Комментарии 1
я аж компотом подавился ))
