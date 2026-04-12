12 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Эпицентр».

Матч прошел в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Беспроигрышная серия «Зари» в УПЛ продлилась до 4 матчей.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 12 апреля

Заря – Эпицентр – 1:0

Гол: Джордан, 33

