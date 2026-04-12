  MLS. Интер Майами устроил перестрелку из Нью-Йорка Ред Булз и другие матчи
12 апреля 2026, 11:49
Состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS

В ночь с 11 на 12 апреля состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS. Интер Майами не смог обыграть Нью-Йорк Ред Булз (2:2), Атланта минимально уступила Чикаго Файру и другие результаты.

MLS. Регулярный чемпионат. 12 апреля.

Нью-Ингленд Революшин – Ди Си Юнайтед – 1:0

Гол: Юсуф, 35

Ванкувер – Нью-Йорк Сити – 2:0

Голы: Лаборда, 44, Уайт, 86

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Булз – 2:2

Голы: Сильветти, 45+2, Бертераме, 55 – Рувалькаба, 15, Мехмети, 77

Шарлотта – Нэшвилл – 1:2

Голы: Гудвин, 90 (пенальти) – Тагсет, 14, Язбек, 62

Спортинг – Сан Хосе – 1:3

Голы: Бартлетт, 27 – Скахан, 44, 49, Ромни, 75

Даллас – Сент Луис Сити – 1:1

Голы: Дидсон, 48 – Баумгартль, 61

Чикаго Файр – Атланта – 1:0

Гол: Саласси, 13

Сан-Диего – Миннесотта – 1:2

Голы: Бомбино, 7 – Данкан, 15, Йебоа, 40

Колорадо – Хьюстон – 6:2

Голы: Томпсон, 5, 53, Атенсио, 17, Наварро, 73, 90+5, Андреде, 90+1 (автогол) – Эннали, 69, Гильерме, 90+3

По теме:
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Неймар может сменить клуб. Названа команда, которая начала переговоры
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
Футбол | 12 апреля 2026, 08:52 0
В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру

Буяльский – о Луческу

Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11 апреля 2026, 23:10 0
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами

Чиновник анонсировал грандиозный поединок

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12.04.2026, 01:00
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Футбол | 12.04.2026, 08:32
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11.04.2026, 18:14
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Популярные новости
Букмекеры выбрали фаворита в поединке Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Букмекеры выбрали фаворита в поединке Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
11.04.2026, 12:17 1
Бокс
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
