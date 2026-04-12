MLS. Интер Майами устроил перестрелку из Нью-Йорка Ред Булз и другие матчи

В ночь с 11 на 12 апреля состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS. Интер Майами не смог обыграть Нью-Йорк Ред Булз (2:2), Атланта минимально уступила Чикаго Файру и другие результаты.

MLS. Регулярный чемпионат. 12 апреля.

Нью-Ингленд Революшин – Ди Си Юнайтед – 1:0

Гол: Юсуф, 35

Ванкувер – Нью-Йорк Сити – 2:0

Голы: Лаборда, 44, Уайт, 86

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Булз – 2:2

Голы: Сильветти, 45+2, Бертераме, 55 – Рувалькаба, 15, Мехмети, 77

Шарлотта – Нэшвилл – 1:2

Голы: Гудвин, 90 (пенальти) – Тагсет, 14, Язбек, 62

Спортинг – Сан Хосе – 1:3

Голы: Бартлетт, 27 – Скахан, 44, 49, Ромни, 75

Даллас – Сент Луис Сити – 1:1

Голы: Дидсон, 48 – Баумгартль, 61

Чикаго Файр – Атланта – 1:0

Гол: Саласси, 13

Сан-Диего – Миннесотта – 1:2

Голы: Бомбино, 7 – Данкан, 15, Йебоа, 40

Колорадо – Хьюстон – 6:2

Голы: Томпсон, 5, 53, Атенсио, 17, Наварро, 73, 90+5, Андреде, 90+1 (автогол) – Эннали, 69, Гильерме, 90+3