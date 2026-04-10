ВИДЕО. Идеальный удар. Лемар поразил ворота Лунин в матче Реал – Жирона

Хавбек «Жироны» Тома Лемар сравнял счет в поединке 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.

На 62-й минуте встречи французский полузащитник отличился точным ударом по ворота Андрея Лунина, 1:1.

ВИДЕО. Идеальный удар. Как Лемар поразил ворота Лунин в матче Реал – Жирона