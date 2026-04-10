  ВИДЕО. Идеальный удар. Лемар поразил ворота Лунин в матче Реал – Жирона
10 апреля 2026, 23:28 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:23
ВИДЕО. Идеальный удар. Лемар поразил ворота Лунин в матче Реал – Жирона

Французский хавбек отличился ударом из-за штрафной

Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Лемар

Хавбек «Жироны» Тома Лемар сравнял счет в поединке 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.

На 62-й минуте встречи французский полузащитник отличился точным ударом по ворота Андрея Лунина, 1:1.

ВИДЕО. Идеальный удар. Как Лемар поразил ворота Лунин в матче Реал – Жирона

Даниил Кирияка
Такий дешевий сайт став  - заходиш а відео нема Напевно я від вас відхрещусь
Удар под штангу, шансов достать не было. Виноват Камавинга проспавший игрока.
Особливо роботи не було то задрімав і чергового метелика спіймав. 
