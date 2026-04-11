Лунин и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона

Вратарь «Реала» Андрей Лунин и вингер «Жироны» Виктор Цыганков узнали свои оценки за поединок чемпионата Испании.

Матч 31-го тура Ла Лиги завершился вничью – 1:1.

Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил один сейв, пропустил один мяч. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.7. с 6.1 баллов соответственно.

Виктор Цыганков также провел н поле 90 минут, без результативных баллов и получил оценки в 7.0 и 6.7 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал Винисиус с оценкой 8.7. WhoScored выделил Браима Диаса, дав ему 7.8 баллов.