Лион – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля состоится матч между «Лионом» и «Лорьяном» в рамках 29-го тура французской Лиги 1.

Команды встретятся в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионнез». Начало матча – в 21:45.

«Лион» не знает вкуса побед уже девять матчей подряд, тогда как «Лорьян» выиграл лишь один поединок из последних семи.

Предыдущая встреча команд в чемпионате Франции завершилась минимальным поражением «Лиона» на выезде (0:1).

В турнирной таблице «Лион» с украинцем Романом Яремчуком занимает шестое место (48 очков), «Лорьян» – девятое (38 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

