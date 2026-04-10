Брентфорд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч, который заинтересует украинских болельщиков: «Брентфорд» – «Эвертон».

Местом встречи команд станет арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.

Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

В составах обеих команд регулярно выступают два украинца: за «Брентфорд» играет полузащитник Егор Ярмолюк, за «Эвертон» – левый защитник Виталий Миколенко.

Последняя встреча между клубами состоялась 4 января 2026 года и завершилась победой «Брентфорда» на выезде (4:2).

«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей, обыграв «Челси», «Бернли» и «Ньюкасл». В свою очередь, «Брентфорд» не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа за тот же отрезок.

В турнирной таблице чемпионата Англии клубы находятся рядом: «Брентфорд» – 7-й (46 очков), «Эвертон» – 8-й (46 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

