Брентфорд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
11 апреля в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч, который заинтересует украинских болельщиков: «Брентфорд» – «Эвертон».
Местом встречи команд станет арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составах обеих команд регулярно выступают два украинца: за «Брентфорд» играет полузащитник Егор Ярмолюк, за «Эвертон» – левый защитник Виталий Миколенко.
Последняя встреча между клубами состоялась 4 января 2026 года и завершилась победой «Брентфорда» на выезде (4:2).
«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей, обыграв «Челси», «Бернли» и «Ньюкасл». В свою очередь, «Брентфорд» не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа за тот же отрезок.
В турнирной таблице чемпионата Англии клубы находятся рядом: «Брентфорд» – 7-й (46 очков), «Эвертон» – 8-й (46 очков).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Брентфорд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол
Голкипер донецкого Шахтера прокомментировал результат матча с АЗ Алкмаар (3:0)