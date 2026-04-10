9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано и АЕК Афины.

Поединок прошел на арене Эстадио де Вальекас в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

Голами отличились Ильяс Ахомаш, Унай Лопес и Иси Паласон (пенальти).

Центральный защитник АЕКа Домагой Вида, который известен украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, был заявлен в резерве греческой команды и так и не вышел на поле.

Голы: Ахомаш, 2, Унай Лопес, 45+2, Паласон, 74

Видеообзор матча