Полтава – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Полтава» и житомирское «Полесье» встретились в пятницу, 10 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения матча стал стадион «Зирка» в Кропивницком, стартовый свисток главного арбитра Владимира Новохатнего прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. В предыдущем туре команда Павла Матвийченко сыграл вничью с «Александрией» – 3:3.

«Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта. Житомирский клуб не сумел одолеть на домашней арене ровенский «Верес» (1:1) в матче 22-го тура.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 10 апреля

Полтава – Полесье – 0:3 (обновляется)

Голы: Гуцуляк, 10 (пен), Андриевский, 14, Сарапий, 34

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Гуцуляк, 10 мин (пен)

ГОЛ, 0:2! Андриевский, 14 мин

ГОЛ, 0:3! Сарапий, 34 мин