Полтава – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в пятницу, 10 апреля, в поединке 23-го тура Украинской Премьер-лиги
«Полтава» и житомирское «Полесье» встретились в пятницу, 10 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения матча стал стадион «Зирка» в Кропивницком, стартовый свисток главного арбитра Владимира Новохатнего прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. В предыдущем туре команда Павла Матвийченко сыграл вничью с «Александрией» – 3:3.
«Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта. Житомирский клуб не сумел одолеть на домашней арене ровенский «Верес» (1:1) в матче 22-го тура.
Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 10 апреля
Полтава – Полесье – 0:3 (обновляется)
Голы: Гуцуляк, 10 (пен), Андриевский, 14, Сарапий, 34
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Гуцуляк, 10 мин (пен)
ГОЛ, 0:2! Андриевский, 14 мин
ГОЛ, 0:3! Сарапий, 34 мин
Тренер разочаровался в своих игроках
Артем может перейти в «Фенербахче»