  4. Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
12 апреля 2026, 23:22
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

Тренер не рассчитывает на Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

У полузащитника сборной Украины Георгия Судакова возникли проблемы в лиссабонской «Бенфике».

Как отмечает Transferfeed, наставник «орлов» Жозе Моуриньо не планирует продолжать работу с некоторыми игроками «Бенфики» и, в частности, с Георгием Судаковым, которого португальский тренер больше не видит в команде.

В этом сезоне в активе Судакова 46 матчей, четыре гола и семь результативных передач.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.

Бенфика – Насьонал – 2:0. Сухарь Трубина, Судаков в запасе. Видео голов
Трубин повторил свой рекорд по «сухим» матчам за Бенфику в одном сезоне
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Футбол | 12 апреля 2026, 16:12 1
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу

Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Футбол | 12 апреля 2026, 22:19 0
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа

Руслан ожидаемо получил самый высокий балл

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12.04.2026, 01:00
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Футбол | 12.04.2026, 18:02
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12.04.2026, 11:11
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Про що я раніше і писав.
Викуп за великі гроші під питанням. 
6.5 млн і далі переговори .Бо навіть на 15-20 загальних Судаков не тягне
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 6
Баскетбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
