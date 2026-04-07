ФОТО. Зидан посетил матчу между Реалом и Баварией

Легендарный Зинедин Зидан посетил четвертьфинал Лиги чемпионов меду мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

53-летний специалист был замечен на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где встретились гранды европейского футбола.

На протяжении карьеры игрока Зинедин Зидан успел провести несколько лет в составе «Реала», а в качестве тренера «сливочных» завоевал три Лиги чемпионов подряд – рекорд до сих пор остается непобитым.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира.