ФОТО. Зидан посетил матчу между Реалом и Баварией
Легенда мадридского гранда посетил «Сантьяго Бернабеу»
Легендарный Зинедин Зидан посетил четвертьфинал Лиги чемпионов меду мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией».
53-летний специалист был замечен на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где встретились гранды европейского футбола.
На протяжении карьеры игрока Зинедин Зидан успел провести несколько лет в составе «Реала», а в качестве тренера «сливочных» завоевал три Лиги чемпионов подряд – рекорд до сих пор остается непобитым.
Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира.
