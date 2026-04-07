  4. Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
07 апреля 2026, 22:42 |
Швед восстановился от травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, поможет ли шведский нападающий Александер Исак команде в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ»:

«Он провел почти неделю тренировок с командой, может сыграть, иначе я бы его не взял. На «Этихад» мы его не брали, потому что он еще не был готов. Сейчас мы считаем, что он может помочь, но не с первых минут».

Первый поединок между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне на счету Александера Исака 16 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он отличился тремя голами и одним ассистом. Несколько месяцев он пропустил из-за травмы.

Ранее Арне Слот дал пресс-конференцию перед матчем с «ПСЖ».

Александер Исак Лига чемпионов травма Арне Слот ПСЖ - Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
