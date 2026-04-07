Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины, который является одним из главных претендентов на выход в элитный дивизион не имеет права регистрировать футболистов в течении трех ближайших трансферных окон.

Причина бана не сообщается, однако известно, что в клубе неоднократно возникали финансовые проблемы и задолженности перед игроками. Решение о наказании вступило в силу в понедельник, 6 апреля.

В марте появилась информация, что «Черноморец» тонет в долгах, однако футболисты одесского клуба заверяли, что зарплата постепенно выплачивается и больших задержек нет.

После 21 сыгранного тура в Первой лиге подопечные Романа Григорчука набрали 45 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 12 очков.

В ближайшем поединке, который состоится 8 апреля, одесский клуб сыграет против «Ингульца» на домашней арене. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.