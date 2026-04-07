Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
Украина. Первая лига
07 апреля 2026, 09:09
Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» не имеет права регистрировать футболистов из-за запрета от ФИФА

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины, который является одним из главных претендентов на выход в элитный дивизион не имеет права регистрировать футболистов в течении трех ближайших трансферных окон.

Причина бана не сообщается, однако известно, что в клубе неоднократно возникали финансовые проблемы и задолженности перед игроками. Решение о наказании вступило в силу в понедельник, 6 апреля.

В марте появилась информация, что «Черноморец» тонет в долгах, однако футболисты одесского клуба заверяли, что зарплата постепенно выплачивается и больших задержек нет.

После 21 сыгранного тура в Первой лиге подопечные Романа Григорчука набрали 45 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 12 очков.

В ближайшем поединке, который состоится 8 апреля, одесский клуб сыграет против «Ингульца» на домашней арене. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Подолье – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ
Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса ФИФА трансферный бан
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 21:12 28
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»
Футбол | 07 апреля 2026, 07:32 0
САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»
САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»

Йожеф Йожефович вспомнил, как возглавил сборную Украины

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Футбол | 06.04.2026, 16:23
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якась сука настукала! 
Ответить
+1
Дивись у таблицю, хто конкурент. Є такий лівий клуб, який дуже хитрозроблений...
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21
Баскетбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 17
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 2
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем