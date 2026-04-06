  Пора в сборную. Украинец снова ассистировал в Польше, клуб одержал победу
Чемпионат Польши
Лехия
06.04.2026 21:15 – FT 4 : 2
Корона Кельце
Польша
06 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 06 апреля 2026, 23:55
Пора в сборную. Украинец снова ассистировал в Польше, клуб одержал победу

Иван Желизко вновь помог «Лехии» переиграть соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля «Лехия» Гданьск с украинцами в составе оказалась сильнее «Короны» Кельце в 27-м туре чемпионата Польши.

Домашний поединок для «Лехии» завершился победой со счетом 4:2. Весь матч на поле провели два украинца – Иван Желизко и Максим Дячук.

Иван также отметился результативным действием: украинец стал автором голевой передачи на 59-й минуте. Для Желизко это уже третий ассист в последних четырех матчах.

Также на замену вышел Богдан Вьюнник, которому удалось провести на поле лишь 15 минут. Антон Царенко и Богдан Сарнавский провели всю игру в запасе.

Чемпионат Польши. 27-й тур, 6 апреля

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 4:2

Голы: Чиркович, 19, Бобчек, 29 (пен.), Капич, 59, Курминовски, 90+3 – Бланик, 78 (пен.), Реста, 82

Удаление: Сотериу, 27

Андрей Витренко
