Эпицентр – Кудровка – 1:0. Гол и удаление испанца. Видео гола и обзор матча
«Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область) встретились в понедельник, 6 апреля, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка стал стадион «Арена Левый Берег», расположенный в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
На 56-й минуте испанский вингер Карлос Рохас забил и снял футболку, за что получил предупреждение – желтая карточка оказалась второй, из-за чего футболист «Эпицентра» покинул поле.
«Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.
Украинская Премьер-лига, 22-й тур. 6 апреля
Эпицентр – Кудровка – 1:0
ГОЛ, 1:0! Рохас, 56 мин
События матча
