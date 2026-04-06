Эпицентр – Кудровка – 1:0. Гол и удаление испанца. Видео гола и обзор матча

«Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область) встретились в понедельник, 6 апреля, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена Левый Берег», расположенный в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте испанский вингер Карлос Рохас забил и снял футболку, за что получил предупреждение – желтая карточка оказалась второй, из-за чего футболист «Эпицентра» покинул поле.

«Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.

Украинская Премьер-лига, 22-й тур. 6 апреля

Эпицентр – Кудровка – 1:0

ГОЛ, 1:0! Рохас, 56 мин