ФОТО. Дубль Эгиналду, Педриньо не забил пенальти. Шахтер разгромил Рух
Горняки добавили три очка в свою копилку в турнирной таблице
Донецкий Шахтер разгромно победил львовский Рух в 22-м туре УПЛ (3:0).
Донецкая команда с первых минут полностью контролировала игру и регулярно создавала моменты у ворот соперника. Еще до перерыва опасно били Проспер, Педриньо, Бондарь и Эгиналду, а на 34-й минуте хозяева открыли счет. После передачи Артема Бондаренко с левого фланга Эгиналду головой переправил мяч в сетку (1:0).
После перерыва горняки продолжили давить. Назарина опасно исполнил штрафной, а Изаки после паса Конопли попал в штангу. На 62-й минуте именно Изаки стал одним из авторов второй результативной атаки: он отдал на Траоре, тот продолжил на Эгиналду, а бразилец точным ударом в левый угол оформил дубль (2:0).
В конце матча Шахтер довел счет до разгромного. На 88-й минуте Лукас после передачи Бондаренко прострелил вдоль ворот, а Лука Мейреллиш отправил мяч в пустые ворота (3:0). В компенсированное время хозяева могли забить еще раз. Изаки заработал пенальти, однако Педриньо не реализовал одиннадцатиметровый, его удар в левый угол отбил вратарь.
9 апреля в 22:00 команда Арды Турана сыграет первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА против АЗ Алкмар из Нидерландов. Встреча состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.
УПЛ. 22-й тур, 5 апреля 2026
Львов, Арена Львов, 2417 зрителей
Шахтер Донецк – Рух Львов – 3:0 (1:0)
Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 88
Нереализованный пенальти: Педриньо, 90+5 (Шахтер)
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь (к) (Грам, 90), Марлон Сантос (Матвиенко, 46), Азаров, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Эгиналду (Лукас, 73), Проспер (Изаки, 50), Траоре (Мейреллиш, 73)
Рух: Герета, Роман, Товарницкий, Подгурский (Дзюнь, 81), Китела, Таллес, М. Бойко (Киричок, 67), Притула, Клайвер (Квас, 76), Тутти (Игор Невес, 46), Диалло (Рунич, 66).
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий считает, что «бело-синим» необходимо все силы бросить на завоевание Кубка Украины
Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру