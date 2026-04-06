ФОТО. Дубль Эгиналду, Педриньо не забил пенальти. Шахтер разгромил Рух

Донецкий Шахтер разгромно победил львовский Рух в 22-м туре УПЛ (3:0).

Донецкая команда с первых минут полностью контролировала игру и регулярно создавала моменты у ворот соперника. Еще до перерыва опасно били Проспер, Педриньо, Бондарь и Эгиналду, а на 34-й минуте хозяева открыли счет. После передачи Артема Бондаренко с левого фланга Эгиналду головой переправил мяч в сетку (1:0).

После перерыва горняки продолжили давить. Назарина опасно исполнил штрафной, а Изаки после паса Конопли попал в штангу. На 62-й минуте именно Изаки стал одним из авторов второй результативной атаки: он отдал на Траоре, тот продолжил на Эгиналду, а бразилец точным ударом в левый угол оформил дубль (2:0).

В конце матча Шахтер довел счет до разгромного. На 88-й минуте Лукас после передачи Бондаренко прострелил вдоль ворот, а Лука Мейреллиш отправил мяч в пустые ворота (3:0). В компенсированное время хозяева могли забить еще раз. Изаки заработал пенальти, однако Педриньо не реализовал одиннадцатиметровый, его удар в левый угол отбил вратарь.

9 апреля в 22:00 команда Арды Турана сыграет первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА против АЗ Алкмар из Нидерландов. Встреча состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

УПЛ. 22-й тур, 5 апреля 2026

Львов, Арена Львов, 2417 зрителей

Шахтер Донецк – Рух Львов – 3:0 (1:0)

Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 88

Нереализованный пенальти: Педриньо, 90+5 (Шахтер)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь (к) (Грам, 90), Марлон Сантос (Матвиенко, 46), Азаров, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Эгиналду (Лукас, 73), Проспер (Изаки, 50), Траоре (Мейреллиш, 73)

Рух: Герета, Роман, Товарницкий, Подгурский (Дзюнь, 81), Китела, Таллес, М. Бойко (Киричок, 67), Притула, Клайвер (Квас, 76), Тутти (Игор Невес, 46), Диалло (Рунич, 66).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея