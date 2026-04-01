Гол и ассист Месси. Аргентина разгромила Замбию, отугрузив пять мячей

В ночь на 1 апреля сборная Аргентины разгромила команду Замбии в товарищеском матче, который прошел на стадионе в Буэнос-Айресе.

Контрольный поединок с участием легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси завершился со счетом 5:0 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сам Лео оформил гол и ассист в этой встрече. Теперь в активе Месси 902 забитых мяча за карьеру.

Помимо Лионеля, в составе подопечных Лионеля Скаллони голами также отличились Хулиан Альварес, Николас Отаменди (пенальти) и Валентин Барко. Еще один мяч защитник сборной Замбии Доминик Чанда отправил в свои ворота.

Скорее всего, Месси провел последний матч в Аргентине за национальную команду, только если после чемпионата мира 2026 не завершит карьеру в сборной. На мундиале Лео и компания выступят в одной группе с Алжиром, Австрией и Йорданией.

Товарищеский матч. 1 апреля

Аргентина – Замбия – 5:0

Голы: Альварес, 4, Месси, 43, Отаменди, 50 (пен.), Чанда, 68 (автогол), Барко, 90+4

