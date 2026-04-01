  4. Гол и ассист Месси. Аргентина разгромила Замбию, отугрузив пять мячей
Аргентина
01.04.2026 02:30 – FT 5 : 0
Замбия
01 апреля 2026, 04:37 | Обновлено 01 апреля 2026, 04:52
Гол и ассист Месси. Аргентина разгромила Замбию, отугрузив пять мячей

Аргентинцы переиграли соперников со счетом 5:0 в товарищеском поединке в Буэйнос-Айресе

01 апреля 2026, 04:37 | Обновлено 01 апреля 2026, 04:52
66
0
Гол и ассист Месси. Аргентина разгромила Замбию, отугрузив пять мячей
В ночь на 1 апреля сборная Аргентины разгромила команду Замбии в товарищеском матче, который прошел на стадионе в Буэнос-Айресе.

Контрольный поединок с участием легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси завершился со счетом 5:0 в пользу аргентинцев.

Сам Лео оформил гол и ассист в этой встрече. Теперь в активе Месси 902 забитых мяча за карьеру.

Помимо Лионеля, в составе подопечных Лионеля Скаллони голами также отличились Хулиан Альварес, Николас Отаменди (пенальти) и Валентин Барко. Еще один мяч защитник сборной Замбии Доминик Чанда отправил в свои ворота.

Скорее всего, Месси провел последний матч в Аргентине за национальную команду, только если после чемпионата мира 2026 не завершит карьеру в сборной. На мундиале Лео и компания выступят в одной группе с Алжиром, Австрией и Йорданией.

Товарищеский матч. 1 апреля

Аргентина – Замбия – 5:0

Голы: Альварес, 4, Месси, 43, Отаменди, 50 (пен.), Чанда, 68 (автогол), Барко, 90+4

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
