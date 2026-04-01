ФОТО. Джокович присутствует на матче квалификации ЧМ-2026 Босния – Италия

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович посетил футбольный матч квалификации к Чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцоговины и Италии.

Поединок проходит в боснийской Зенице на стадионе Билино Поле. Во время встречи болельщики тепло приветствовали 38-летнего серба аплодисментами.

Квалификационный поединок между командами продолжается. Встреча перешла в овертаймы после ничейного результата по итогам 90 минут (1:1).