  ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень рад присоединиться к этому фантастическому клуб»
31 марта 2026, 22:47
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень рад присоединиться к этому фантастическому клуб»

Тренер прокомментировал подписание контракта с Тоттенхэмом

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби прокомментировал подписание контракта с лондонским «Тоттенхэмом»:

«Я очень рад присоединиться к этому фантастическому футбольному клубу, который является одним из крупнейших и престижнейших в мире.

Во время всех моих бесед с руководством клуба их амбиции на будущее были четкими – создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, демонстрируя стиль игры, который захватывает и вдохновляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все для их реализации.

Нашим краткосрочным приоритетом является подъем в таблице Премьер-лиги, и на этом мы будем полностью сосредоточены вплоть до финального свистка самого последнего матча сезона. Я с нетерпением жду выхода на тренировочное поле и работы с этими игроками, чтобы достичь этой цели».

Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
