Президент футбольной федерации объявлен в розыск Интерпола
Функционер из Конго Жан-Ги Блейз Майоласа убежал из страны
Президент футбольной федерации Конго – Жан-Ги Блез Майоласа – объявлен в международный розыск Интерпола.
Власти страны обратились к организации с запросом на его задержание. Майоласа скрывается вместе с женой и сыном, несмотря на то, что он заочно приговорён к пожизненному заключению.
Чиновник признан виновным в растрате 1.1 миллиона долларов средств ФИФА, полученных в рамках программы помощи во время пандемии COVID-19. Суд рассмотрел дело без его участия, поскольку семья Майоласы покинула страну за неделю до слушания.
В настоящее время Жан-Ги может находиться на территории Камеруна или Демократической Республики Конго.
Кроме того, к пяти годам лишения свободы приговорены его соратники – генеральный секретарь Баджи Момбо Вантете и казначей Рауль Канда.
ФИФА также не осталась в стороне: организация открыла дисциплинарные производства против трех должностных лиц за финансовые нарушения.
