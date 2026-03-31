Президент футбольной федерации объявлен в розыск Интерпола

Функционер из Конго Жан-Ги Блейз Майоласа убежал из страны

Президент футбольной федерации Конго – Жан-Ги Блез Майоласа – объявлен в международный розыск Интерпола.

Власти страны обратились к организации с запросом на его задержание. Майоласа скрывается вместе с женой и сыном, несмотря на то, что он заочно приговорён к пожизненному заключению.

Чиновник признан виновным в растрате 1.1 миллиона долларов средств ФИФА, полученных в рамках программы помощи во время пандемии COVID-19. Суд рассмотрел дело без его участия, поскольку семья Майоласы покинула страну за неделю до слушания.

В настоящее время Жан-Ги может находиться на территории Камеруна или Демократической Республики Конго.

Кроме того, к пяти годам лишения свободы приговорены его соратники – генеральный секретарь Баджи Момбо Вантете и казначей Рауль Канда.

ФИФА также не осталась в стороне: организация открыла дисциплинарные производства против трех должностных лиц за финансовые нарушения.

Андрей Витренко Источник: The Guardian
