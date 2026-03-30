Ребров определился с будущим и сообщил в УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на своем посту и подписать новый контракт с национальной ассоциацией, несмотря на неудачу в отборе на чемпионат мира-2026.

По информации источника, позицию тренера уже донесли его представители до руководства УАФ. Действующий контракт Реброва рассчитан до лета, и хотя команда не выполнила задачу выхода на мундиаль, уступив Швеции в полуфинале плей-офф, наставник не против продолжить работу с национальной командой.

Ранее сообщалось, что интерес к Сергею Реброву проявляет амбициозный клуб УПЛ – харьковский «Металлист 1925».