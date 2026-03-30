Ребров определился с будущим и сообщил в УАФ
Тренер настроен продлить контракт со сборной
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на своем посту и подписать новый контракт с национальной ассоциацией, несмотря на неудачу в отборе на чемпионат мира-2026.
По информации источника, позицию тренера уже донесли его представители до руководства УАФ. Действующий контракт Реброва рассчитан до лета, и хотя команда не выполнила задачу выхода на мундиаль, уступив Швеции в полуфинале плей-офф, наставник не против продолжить работу с национальной командой.
Ранее сообщалось, что интерес к Сергею Реброву проявляет амбициозный клуб УПЛ – харьковский «Металлист 1925».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о своих дальнейших планах
Крупский не получил шансов при Реброве
- Самозванцев нам не надо!!!
Главным тренером буду Я!!!
Даже те, кто до конца верил в Реброва, осознали свою ошибочность. При всём уважении к земляку с Донетчины. Те, кто желает его продления, разве что хотят дальнейших неудач сборной Украины. А мы хотим видеть ее игры яркой, организованной, чего он так и не смог поставить...