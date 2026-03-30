  4. Стали известны чемпионки женского парного разряда на тысячнике в Майами
30 марта 2026, 01:57
Стали известны чемпионки женского парного разряда на тысячнике в Майами

Дуэт Синякова / Таунсенд выиграли трофеи во Флориде и на Индиан-Уэллс, оформив Солнечный дубль

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд

29 марта состоялся финальный поединок женского парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Майами.

Дуэт чешской теннисистки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд завоевал трофей тысячника во Флориде, обыграв итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини за 1 час и 23 минуты – 7:6 (7:0), 6:1.

Синякова и Таунсенд также стали чемпионками тысячника в Индиан-Уэллс, оформив «Солнечный дубль» в женском парном разряде впервые с 2019 года.

В 2019 году такого показателя достигла пара Элизе Мертенс / Арина Соболенко.

На пути к финалу представительницы Чехии и США также обыграли дуэты Александра Панова / Камилла Рахимова, Эри Ходзуми / Ван Синьюй, Цзян Синьюй / Сюй Ифань, Габриэла Дабровски / Луиза Стефани.

WTA 1000 Майами. Хард, финал женского парного разряда

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:7 (0:7), 1:6

