Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ:«В мой последний год в Реале,он не пропустил ни одной тренировки»
Италия
30 марта 2026, 01:43
114
0

АНЧЕЛОТТИ:«В мой последний год в Реале,он не пропустил ни одной тренировки»

Карло в восторге от профессионализма Луки Модрича

30 марта 2026, 01:43 |
114
0
АНЧЕЛОТТИ:«В мой последний год в Реале,он не пропустил ни одной тренировки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти, ранее возглавлявший «Реал», поделился мнением об игровых кондициях полузащитника «Милана» Луки Модрича.

«Остается ли Модрич ключевой фигурой на поле? Его пример действительно уникален, ведь за весь мой последний год в «Реале», когда Луке уже исполнилось 39, он не пропустил ни единого тренировочного занятия.

Он находится в отличной физической и ментальной форме. Однако здесь стоит взглянуть на проблему шире – речь идет об общих скоростях коллективов.

Я разделяю позицию Капелло, который указывал на разницу в темпе между итальянским первенством и остальными лигами. В Лиге чемпионов, где уровень сопротивления возрастает, это отличие, к сожалению, становится очевидным.

Не просто так триумфатор Серии А «Наполи», а также «Ювентус» и прошлогодний финалист «Интер» выбыли уже после первой стадии плей-офф. В то же время «Аталанта», сумевшая пройти дальше, получила десять голов от «Баварии» по итогам двух встреч», – отметил Анчелотти.

По теме:
Карло Анчелотти Лука Модрич Реал Мадрид Милан Ювентус Наполи Интер Милан Аталанта Фабио Капелло
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем